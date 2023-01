Danach erlebten Sachsen mit zwölf Cent, Sachsen-Anhalt mit elf Cent und Thüringen mit zehn Cent Anstiege bei E10, die deutlich über dem Durchschnitt liegen. Auch in Brandenburg seien die Preise stärker als im Bundesdurchschnitt gestiegen. Am stärksten verteuerte sich E10 in Berlin mit mehr als 15 Cent. In Bayern stieg der Preis dagegen nur um rund zwei Cent. Ein ähnliches Bild gibt es beim Diesel.

Spritpreise in den Bundesländern im Vergleich. (Tabelle zum Vergrößern anklicken) Bildrechte: ADAC