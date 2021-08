Die derzeit hohen Sprit-Preise werden nach Ansicht von Experten in den nächsten Monaten weiter zulegen.



Der Sprecher des Verbandes der Mineralölwirtschaft, Alexander von Gersdorff, sagte, mit der steigenden CO2-Steuer auf Benzin und Diesel steige auch der Spritpreis. Mache die CO2-Abgabe in diesem Jahr sieben Cent pro Liter Benzin aus, werde der Aufschlag 2025 bei 15 Cent pro Liter liegen. Das sei politisch so gewollt, sagte von Gersdorff MDR AKTUELL.