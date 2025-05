Die größte Firma mit Bundesbeteiligung in Mitteldeutschland ist das Umweltforschungszentrum in Leipzig. Es beschäftigt fast 1.200 Leute. Wo der Bund Firmen ansiedelt, können Jobs entstehen. Trotzdem findet die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, die bisherige Verteilung der Firmen keinen Aufreger. Bei einigen habe der Bund gar nicht entscheiden können, wo sie sitzen, bei anderen sei der Standort historisch gewachsen:

"Wenn wir uns zum Beispiel bei Verkehr- und Infrastruktur die Deutsche Bahn anschauen, die Autobahngesellschaft oder der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz für die Energieinfrastruktur oder auch ehemalige Unternehmen wie die Post gehören dazu. Und die haben ihre Standorte an alten und an neuen Bundeshauptstadt-Standorten, Berlin oder Bonn."

Zu den Firmen mit Bundesbeteiligung gehören auch solche, die der Staat in einer Notlage anteilig übernommen hat – die Commerzbank zum Beispiel oder den Gashändler Uniper. Will man die unbedingt im Osten haben? Kaiser findet es wichtiger, dass der Staat den Osten bei der Ansiedlung von Behörden und Wissenschaftseinrichtungen berücksichtigt. Und das tue er vermehrt.

Kaiser nennt als Beispiele die Schule der Zollverwaltung in Erfurt oder auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Borna. In Planung sei etwa auch das Zentrum für Astrophysik in Görlitz-Bautzen sowie das Bauforschungszentrum. "Insofern guckt man schon darauf, wo die Standorte auch in Ostdeutschland gestärkt werden können, wo man neue Standorte schaffen kann", erklärt Kaiser.