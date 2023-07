20-Jahre-Bilanz Große Schäden durch Starkregen

Starkregen hat in den Jahren 2001 bis 2021 bundesweit Schäden in Höhe von 12,6 Milliarden Euro verursacht. Das bilanziert der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. In Mitteldeutschland beträgt die Schadenssumme rund 1,5 Milliarden Euro. Sachsen hat daran den weitaus größten Anteil.