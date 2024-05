Am Dienstag beginnen in Teistungen in Thüringen bundesweite Tarifverhandlungen in der Chemieindustrie. Die Tarifverhandlungen werden wohl kompliziert. Ein Hinweis darauf ist, dass von den großen Chemieunternehmern keiner reden will. Egal ob in Leuna, Bitterfeld-Wolfen oder bei Wacker Chemie – Interviewanfragen zu den Tarifverhandlungen werden abgelehnt.