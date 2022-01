Beschäftigungsstatistik Mehr Rentner in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen arbeiten

In den mitteldeutschen Ländern ist die Zahl der arbeitenden Rentnerinnen und Rentner in den vergangenen vier Jahren um 13 Prozent auf rund 113.000 gestiegen. Das ergab eine aktuelle Auswertung der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30. Juni 2021) für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Damit liegt ihr Anteil an allen Erwerbstätigen in Mitteldeutschland bei drei Prozent. Das entspricht dem Bundesdurchschnitt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen arbeiten die meisten Senioren (80 Prozent) in Minijobs, 20 Prozent in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen.