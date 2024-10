Weise sieht seine Stadt jedoch gewappnet für die Zukunft – trotz des Stellenabbaus bei Bohai Trimet. Man habe den Industriepark in Harzgerode für zehn Millionen Euro erweitert. Das habe man gemacht, um neue Unternehmen in die Region zu locken. Dazu sei man bereits in guten Gesprächen. Er hoffe daher, dass sich in den nächsten Jahren weitere Unternehmen in Harzgerode ansiedelten, so Weise.