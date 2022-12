Die Bearbeitung der Steuererklärungen könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Steuergewerkschaft um Monate verzögern. Der Vorsitzende Florian Köbler begründete dies in der "Bild"-Zeitung mit den Entlastungsmaßnahmen der Regierung. Diese führten in den Finanzämtern zu einem Bearbeitungsstau. Für die Verwaltung seien Maßnahmen wie die Energiepreispauschale "ein Horror" - denn die Zahl der Steuererklärungen sei damit "in die Höhe geschossen".