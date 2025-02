Sprechen wir über die Politik und ihre Rolle. Wenn man zehn Jahre zurückdenkt, da war das Thema Steuerhinterziehung politisch brisant. Das hatte mit Einzelpersonen wie Uli Hoeneß zu tun. Aber es gab auch Ankäufe von Steuer-CDs aus der Schweiz, Finanzminister wie Wolfgang Schäuble oder Norbert Walter-Borjans in Nordrhein-Westfalen, die das Thema öffentlichkeitswirksam vorangetrieben haben. Irgendwie ist das heute nicht mehr so. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich glaube, dass das Empfinden in der Bevölkerung, dass hier was falsch läuft, durchaus vorhanden ist. Da gilt es jetzt dranzubleiben. Wir erleben das leider immer wieder, ich denke jetzt beispielsweise auch an asiatische Plattformen. Vor fünf, sechs Jahren haben wir die amerikanischen Tech-Konzerne ein bisschen in die Öffentlichkeit gestellt, mit ihren Steuergestaltungsmodellen über Dublin in Irland. Ich war vor kurzem in Dublin und habe mir mal die Firmenzentrale von Temu angeschaut. Und auch hier ist es halt leider wieder nur der Briefkasten.