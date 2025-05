Man sei gerade dabei, die neue Steuerschätzung auf Thüringen umzurechnen. Das Ergebnis soll am Dienstag vorliegen. Auch in Sachsen will das Finanzministerium die Zahlen am Dienstag vorlegen. In Sachsen-Anhalt dagegen gibt es sie schon. Nach der neuen Steuerschätzung fehlen für den aktuellen Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt zirka 950 Millionen Euro. Ein Großteil könnte im Rahmen der Schuldenbremse über konjunkturbedingte Kreditaufnahmen ausgeglichen werden, heißt es dazu aus dem zuständigen Finanzministerium.