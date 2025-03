Die Düngemittel-Produktion in Deutschland lohne deshalb nicht mehr, klagt Franzke: "Und wenn ich jetzt in Richtung Russland schaue, dann reden wir teilweise sogar von Nullkosten. Das Erdgas wird dort teilweise verschenkt", erklärt Franzke. "So und dann kann man sich vorstellen, was das ausmacht in den Herstellkosten."