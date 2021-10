Während Privatkunden Strafzinsen umgehen können, indem sie zum Beispiel zu einer Bank wechseln, die mit 100.000 Euro einen großzügigeren Freibetrag hat, reiche dieser Betrag für Unternehmen kaum aus, sagt Kristina Borrmann. Denn Unternehmen hätten ganz andere Zahlungsströme, die sie steuern müssen als Privatpersonen: "Nehmen wir mal an, ein Unternehmen muss am 23. des Monats 85.000 Euro an Lohn und Gehaltskosten überweisen und ungefähr zeitgleich in Höhe von 200.000 Euro Lieferanten bezahlen – dann muss dieser Betrag auf dem Konto verfügbar sein. Dann fällt es natürlich ungleich schwerer, die Zahlungsströme so zu steuern, dass keine Negativzinsen anfallen, aber der Betrag, der verfügbar sein muss, wirklich parat steht."