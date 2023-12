Bildrechte: dpa

Gescheiterte Tarifverhandlungen IG Metall ruft 8.000 Beschäftigte in Ostdeutschland zu Warnstreiks auf

Hauptinhalt

12. Dezember 2023, 13:10 Uhr

Nach dem Scheitern der vierten Verhandlungsrunde hat die IG Metall neue Warnstreiks in der ost- und nordwestdeutschen Stahlindustrie angekündigt. In Ostdeutschland sind derzeit rund 8.000 Menschen in der Stahlindustrie beschäftigt. Bereits am Morgen sollten die ersten 24-Stunden-Warnstreiks beginnen.