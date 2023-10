Anja* und Nils streiken. Seit Wochen schon legen die beiden Angestellten des Kaufland-Lagers Osterfeld immer wieder mal die Arbeit nieder. Für mehr Respekt und mehr Lohn. "Unsere Leute gehen in Schichten arbeiten." Jederzeit stünden sie an vorderster Front an den Kassen, in den Läden und bekämen den Frust der Kunden immer zuerst ab. "Und stecken das mit einem Lächeln weg", sagen die beiden. Sie seien die Systemrelevanten, die auch zu Corona-Zeiten auf Arbeit gehen und weiterarbeiten müssten. "Alles wird teurer. Sprit, Gas, nächstes Jahr kommt auch noch die CO2-Steuer. Es reicht nicht mehr zum Leben."