Es wird weiter gestreikt bei der Telekom. Nach zwei ergebnislosen Tarifverhandlungsrunden will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom erhöhen. Am Dienstag wird bundesweit erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Das vom Arbeitgeber vorgelegte Angebot wurde abgelehnt.