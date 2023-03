Verdi steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem BDLS in Verhandlungen, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen. Zudem wolle die Gewerkschaft eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen erreichen. Seit 2006 seien die Zuschläge nicht mehr erhöht worden, verhandelt werde darüber seit 2013.

Auch die Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen sind von den Streiks betroffen. Wie der Flughafen Hamburg am Samstag mitteilte, wurden alle geplanten 123 Flüge zwischen Sonntagabend und Montagabend gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Grund sei, dass eine Kontrollstelle für Fluggäste bestreikt werde. Nach Angaben von Verdi ist auch in Hannover und Bremen davon auszugehen, dass keine Maschinen starten oder landen werden. Erst Ende Januar hatte es einen Warnstreik am Hauptstadtflughafen gegeben.