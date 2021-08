In Mitteldeutschland sind viele Regionalbahnlinien von Ausfällen und teilweise stundenlangen Verspätungen betroffen. In Sachsen gilt das für die S1, S2, S3 (Halle-Trotha – Wurzen), S3 (Dresden – Freiberg), S4, S5, S5X sowie für RE1, RE13 und RE50. In Sachsen-Anhalt gibt es Änderungen beim RE18, RE20 und RE30 sowie bei den Linien S1, S8, RB76 und RB78. In Thüringen müssen sich Reisende RE1, RE2, RE3 und RB52 erkundigen, welche Veränderungen es gibt.