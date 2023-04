Antje Nötzold von der Technischen Universität Chemnitz hält Bedenken, die Energielücke können nicht geschlossen werden, für unbegründet. Was die drei Reaktoren an Energie besteuern, könnte ihrer Ansicht nach problemlos durch andere Kraftwerke kompensiert werden. "Vermutlich über Kohle hauptsächlich", sagt sie, "da wir hier noch die größten Reserven haben. Die Versorgungssicherheit mit Kohle sei weniger angespannt als mit Gas, schätzt sie ein. Klimafreundlicher ist das aber nicht. Klimaaktivistin Greta Thunberg erklärte im Oktober vergangenen Jahres im Interview mit Sandra Maischberger , die Atomkraftwerke abzuschalten und auf Kohlekraft zu setzen, halte sie für "eine schlechte Idee", "solange die AKW noch laufen".

"Der Atomausstieg, der nach Fukushima in Deutschland in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getroffen worden ist, ist richtig", bekräftigt Christian Kühn (Bündnis 90/Die Grünen), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gegenüber der "Umschau". Damit verabschiede man sich von einer Hochrisikotechnologie. Am Atomausstieg festzuhalten, sei auch in Zeiten multipler Krisen geboten. "Wir sollten die Risiken nicht erhöhen, sondern verringern", betont Kühn.

Reaktorunglück in Fukushima vom 11. März 2011 Am 11. März 2011 hatte ein Tsunami die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima ausgelöst. In Deutschland wurde die Debatte um Atomenergie neu entfacht und schließlich von der Bundesregierung der Atomausstieg beschlossen. Nur wenige Tage nach dem Unfall in Japan entschied die Bundesregierung, sieben der ältesten Atomkraftwerke in Deutschland bereits vom Netz zu nehmen.

Die Leipziger Technik-Historikerin Anna Veronika Wendeland stellt den mit auf die Ereignisse in Japan begründeten Atomausstieg in Frage. Die Situation sei nicht auf Deutschland übertragbar, kritisiert sie: "An der Isar gibt es keine Tsunamis." Deutsche Kernkraftwerke seien so aufgestellt, dass sie Vorkehrungen getroffen hätten, um im Ernstfall Katastrophen wie in Fukushima zu verhindern, "selbst wenn ein Tsunami an der Isar gekommen wäre". Ein Restrisiko sei aber immer vorhanden und dieses habe die Regierung ihrer Meinung nach nicht mehr tragen wollen. Dies sei aber vor allem "eine politische Entscheidung" gewesen, so die Technik-Historikerin.