Die Diskussion um solche Mitnahmeeffekte der Unternehmen ist noch aus dem Sommer bekannt. Damals sorgte die Einführung der sogenannten Benzinpreisbremse für viel Kritik. Als der Staat von Anfang Juni bis Ende August zur Entlastung der Autofahrer die Steuern auf Kraftstoffe senkte, fielen die Preise an den Zapfsäulen nicht im gleichen Umfang. Laut ADAC sind die Preise zwar gesunken, doch der Rabatt ist nicht in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben worden. Droht nun ein ähnliches Szenario beim Strompreisdeckel? Die Anbieter jedenfalls geben sich zugeknöpft und legen ihre Preisgestaltung nicht offen.