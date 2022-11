Auch Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, erklärt, dass die Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel teils drastisch ausfallen. Er gibt zugleich zu Bedenken, dass die Neukundentarife über die Vermittlungsportale noch höher ausfallen, "so dass ein Anbieterwechsel in den meisten Tarifgebieten keine Ersparnis bringt". Kunden in der Grundversorgung hätten daher momentan keine Wahl. Sieverding rät Kunden außerhalb der Grundversorgung, bei Preiserhöhungen sogar in Erwägung zu ziehen, vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich in die Grundversorgung fallen zu lassen. Der Grundversorgungstarif galt früher als eher teurer Tarif. Mancherorts liegt er jetzt aber unterhalb von Sondertarifen anderer Anbieter.