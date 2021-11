Der entscheidende Punkt ist laut Hummel die Rechtsdurchsetzung: "Also, dass Verbraucher leider in vielen Fällen immer noch davor zurückscheuen, sich mit dem Anbieter zu streiten. Denn die Anbieter kalkulieren ganz gezielt damit, dass die Verbraucher sich eben nicht wehren und setzen da oftmals auch rechtswidrige Verhaltensweise durch."

Für Verbraucher stünden die Chancen vor Gericht gut. Damit das Klagen und die damit verbundenen Hürden nicht am Einzelnen hängen bleiben, tritt Anfang 2023 mit der EU-Verbandsklage ein neues rechtliches Instrument in Kraft. Bis dahin, so Hummel, sollten sich Verbraucher nicht scheuen, ihr individuelles Recht einzufordern. Auch, wenn es dafür einen langen Atem braucht.