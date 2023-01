Am 30. Dezember freute sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in seinem letzten Video des alten Jahres über die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien. Der Wind- und Solaranteil am Strom habe kräftig zugelegt: "Von etwa 40 auf 47 Prozent, so die vorläufigen Daten. Das heißt fast die Hälfte des Stroms in diesem Jahr in Deutschland war erneuerbar."