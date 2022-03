Trotz geplanter Energiewende wird gerade eifrig Kohlestrom produziert. Es seien gute Zeiten für die Betreiber der Kohlekraftwerke, bestätigt Prof. Dr. Dominik Möst vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft der TU Dresden: "Jetzt kommt eine Situation, in der die Gaspreise extrem hoch sind und wir auf der anderen Seite seit 1. Januar noch mal ein paar Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Entsprechend ist es logisch, dass die Braunkohleerzeugung hiervon profitiert."

Und, ist da noch Luft nach oben? Am Sonntag zum Beispiel lieferten Gaskraftwerke rund 13 Prozent des Stroms in Deutschland. Das zeigen Daten der Bundesnetzagentur. Was, wenn sich Deutschland entscheidet, auf russisches Gas zu verzichten? Können die Kohlekraftwerke diesen Ausfall kompensieren?