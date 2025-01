Was Stromrechnungen in Deutschland generell in die Höhe treibt, ist gar nicht so sehr der Strom selbst. Dieser kostet an der Börse nur einen einstelligen Centbetrag. Zu den besonders teuren Posten in der Stromrechnung gehöre der Ausbau des Netzes, der auf alle Kunden umgelegt werde, sagt Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme: "Da rächt sich natürlich, dass wir die Netze in den letzten drei bis vier Legislaturperioden zu wenig ausgebaut hatten."