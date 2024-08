Künftig sollen diese Kosten für den Ausbau der Stromnetze auf ganz Deutschland umverteilt werden. Zu den konkreten Folgen für die einzelnen Regionen will sich die Bundesnetzagentur Mitte Oktober äußern. Die Bonner Behörde führte aus, in einigen Regionen würden die Netzentgelte bis zu 15 Cent je Kilowattstunde betragen, in anderen gerade fünf Cent. Merklich höher seien die Netzentgelte in Nord- und Nordostdeutschland.