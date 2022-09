Der Strompreis wird im Herbst weiter ansteigen – das ist nicht nur die Einschätzung von Manuel Frondel Professor für Energieökonomie an der Ruhr-Universität Bonn, sondern die Ansicht der meisten Experten. "Mit Blick auf Herbst und Winter kann ich den Verbrauchern zunächst keine Hoffnungen machen, dass die Strompreise niedriger werden. Im Herbst und Winter heizen viele Verbraucher mit Strom, insbesondere in Frankreich. Und wenn dann im Herbst und Winter immer noch die Hälfte der Kernkraftwerke in Frankreich ausfällt, dann können die Strompreise an der Börse durchaus ungeahnte Höhen annehmen. Allerdings dauert es ja auch eine Weile, bis die Börsenstrompreise sich dann übersetzen, in entsprechend stark gestiegene Verbraucherstrompreise“, erläutert Frondel die aktuelle Situation.