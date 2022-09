Dominic Möst, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden, wagt dennoch eine Schätzung: "Was aus meiner Sicht ein sehr guter, aussagekräftiger Indikator ist, in welche Richtung es gehen wird: Wenn man bei Neuverträgen schaut, wo da die Strompreise heute liegen. Da sind wir so in der Bandbreite zwischen 45 bis teilweise 60 Cent die Kilowattstunde." Das sei eine Einschätzung, die sich ungefähr mit den Großhandelspreisen decke.

Alle Gesprächspartner betonen, dass man heute nicht die Strompreise von morgen vorhersagen kann. Energiewirtschaftsprofessor Möst weist allerdings noch auf einen zweiten wichtigen Faktor hin, der die Strompreise massiv prägt: Weil aufgrund von Revisionen und Reparaturen ein Großteil der Atomkraftwerke in Frankreich nicht am Netz sei, fehle deren Kapazität. Dieses Problem könne sich schnell lösen, und zwar, falls die Werke in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten wieder am Netz seien. Dann könnten die Preise am Strommarkt wieder fallen.



Bis dahin gibt es aber vielleicht auch schon eine Deckelung des Strompreises auf EU-Ebene. Die Länder planen, sie in den kommenden Wochen zu beschließen.