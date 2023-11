Ein Trend, der auch bei anderen Stromanbietern droht? Erstmal sieht es nicht danach aus, sagt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox: "Wir sehen in den letzten Monaten, dass die Wärmepumpentarife eher auch gesunken sind und zum Jahreswechsel haben wir oft eher Preissenkungen als Erhöhungen erfasst, insofern ist damit nicht jetzt erstmal nicht zu rechnen."



Es komme aber immer darauf an, wie der Versorger in der Energiekrise kalkuliert und eingekauft habe, sagt Neubauer: "Versorger, die sehr langfristig beschafft haben, konnten in der Energiekrise ja relativ günstige Preise durchsetzen." Jetzt sei es teilweise umgekehrt bei den Grundversorgern. Diese kauften langfristig ein, was auch heiße, dass Sie immer noch Kosten von der Energiekrise hätten.