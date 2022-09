Strompreisbremse Experten warnen vor Verzerrung des Strommarktes

Das Problem liegt im Strommarktsystem, wonach der teuerste Anbieter den Preis vorgibt, der dann für alle gilt, erklärt Thilo Schaefer. Er leitet das Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Infrastruktur am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln: "Dieses Strommarktsystem wurde deshalb ins Leben gerufen, um gerade den Erneuerbaren Energien zu verhelfen, sich am Markt durchsetzen zu können. Nun ist es aber inzwischen so, dass gerade die Erneuerbaren eigentlich sehr günstig anbieten – auf der einen Seite. Und eben auf der anderen Seite die Gasverstromung so teuer geworden ist. Das heißt, dieses System führt im Moment dazu, dass die Gaskraftwerke den Strompreis bestimmen."