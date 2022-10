Fertigungsleiter Jochen Fritsche schätzt die derzeitige Situation sehr positiv für das Unternehmen ein und kündigt bereits eine Erweiterung der Produktion an. "Der Markt ist hungrig auf unsere Produkte. Wir werden unsere Kapazität hier am Standort in den nächsten Jahren verdoppeln". Geplant sei der Ausbau bis 2024 in einer weiteren Produktionshalle.