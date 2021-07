2030 werden rund 14 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren und sechs Millionen Wärmepumpen Gebäude heizen. Die Folge: Wir brauchen mehr Strom. Und zwar 645 bis 665 Terawattstunden pro Jahr. So zumindest die Prognose aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Die hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier vergangene Woche in Berlin vorgestellt und damit die Prognose aus dem letzten Jahr um zehn Prozent nach oben korrigiert.

Wirtschaftsminister Altmaier sprach zwar davon, den Ausbau von Windenergie an Land und auf See sowie den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen beschleunigen zu wollen – genauere Pläne stellte er jedoch nicht vor. "Immerhin ein erster Schritt in die Realität der Energiewende", sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des BEE, betont aber die großen Mengen an Erneuerbaren Energien, die bis 2030 noch installiert werden müssten. Je länger mit dem beschleunigten Ausbau gewartet werde, desto eher drohe eine "Ökostromlücke".