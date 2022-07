Im Rahmen des Petersberger Klimadialogs hat auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montagvormittag eindringlich dazu aufgerufen, mehr gegen die Klimaerwärmung zu tun. Sie sagte in Berlin, die Klimakrise sei mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf der Erde. Sie mache vor keiner Grenze halt. Die Bundesregierung will bei dem Treffen einen sogenannten "Klima-Schutzschirm" vorstellen. Entwicklungs-Staatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) sagte, für die Industrieländer sei es höchste Zeit, anzuerkennen, dass es Klimaschäden gebe und die verwundbarsten Länder Solidarität bräuchten.