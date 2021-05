Von den Branchen her sind am meisten Beschäftigte in Hotels und Gaststätten betroffen, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe, dort also wo zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung oder Autos hergestellt werden. Es folgen Handel und der Dienstleistungsbereich.



Erste Veränderungen zeichnen sich zugunsten der Industrie ab, erklärt Klaus-Peter Hansen: "All die Firmen, außer Gesundheitswesen, die was mit Menschen zu tun haben, sind nach wie vor am stärksten von der Kurzarbeit betroffen. Und die Wirtschaftsbereiche, die eher was mit Material zu tun haben, also die Industrie im weitesten Sinne, da läufts also schon wieder ganz gut."