Vor allem auf dem Land ist die Zahl der Niedriglohnempfänger weiterhin hoch. Während in der Stadt Dresden etwa 23 Prozent aller Beschäftigten unter die Niedriglohngrenze fallen, sind es im ländlichen Erzgebirgskreis 43 Prozent. Sozialwissenschaftler Eric Sell resümiert, trotz großer Fortschritte bleibe das Thema im Osten wichtig: "In der Tat ist es so, dass die Kreise, in denen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten in diesem unteren Entgeltbereich liegen, alle im Osten liegen. Und da stechen besonders der Erzgebirgskreis, Görlitz, Saale-Orla, Vorpommern und Rügen, aber auch der Vogtlandkreis hervor."