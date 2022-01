Laut der Studie haben elf Millionen Haushalte in Deutschland Anspruch auf eine Sozialwohnung, nur für jeden zehnten steht tatsächlich eine zur Verfügung – obwohl das Wohnungsdefizit in den letzten Jahren bereits zurückgegangen ist. Letzteres ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es während der Pandemie weniger Zuwanderung gab und auch keine Wohnungen mehr abgerissen wurden.

Die Wohnkosten sind dennoch insgesamt gestiegen, vor allem in Westdeutschland. Grund dafür sind neben gestiegenen Energiepreisen auch die höheren Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen und eine weiter sinkende Zahl der Erwerbsfähigen in Deutschland, die auch in der Baubranche für einen zunehmenden Fachkräftemangel sorgt.