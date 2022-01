Aber auch in bestimmten Branchen seien sie inzwischen unverzichtbar, so Brücker: "Sowas wie Gastronomie, natürlich das Gesundheitswesen aber auch der Transportsektor, Logistik, die ganzen Lieferdienste sind auf Migrantinnen und Migranten angewiesen und das, was wir in der Statistik wirtschaftsnahe Dienstleistungen nennen. Das reicht von Security über Reinigungskräfte bis zu sehr, sehr anspruchsvollen Tätigkeiten in den Büros, in der Verwaltung."

In einigen Fachkraftberufen haben Menschen ohne deutschen Pass in den vergangenen Jahren kräftig an Bedeutung gewonnen. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Zwei Berufe stächen deutlich heraus, so Mitautorin Sarah Pierenkemper: "Absolut gesehen ist der Beruf des Berufskraftfahrers der Beruf, in dem köpfemäßig die meisten Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit beschäftigt sind." Nämlich knapp 134.000. Damit habe jeder vierte Beschäftige in der Branche keinen deutschen Pass, so Pierenkemper.