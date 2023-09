Felix Herrmann hat nochmal von vorn angefangen. Der 25-Jährige besitzt bereits ein Diplom in der Immobilienwirtschaft, er hat zwei Jahre lang Häuser bewertet. Doch so richtig glücklich war er damit nicht. Nun hat er eine Lehre zum Maler begonnen. Schon als Student jobbte er nebenbei als Maler, was ihm stets gefiel. "Dieses Rauskommen, selber was mit den Händen machen. Nicht zu 100 Prozent vorm Rechner nur zu sitzen. Und auf der anderen Seite bezogen aufs Malerhandwerk einfach die Abwechslung. Das ist ja bei weitem nicht so, dass es nur Wände und Wohnungen weiß streichen ist. Und man sieht halt jeden Tag, was man geschafft hat", sagt Herrmann.