Dort füllt Lidl auch Getränke ab. Außerdem gehören Fabriken für Schokolade, Kaffee oder Backwaren dazu. Zur Übernahme in Erfurt schreibt das Unternehmen: "In den vergangenen Jahren konnten wir viel Erfahrung darin sammeln, neue und auch bestehende Lebensmittelwerke erfolgreich aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. Auch in Erfurt wollen wir uns langfristig engagieren und freuen uns, einen so traditionsreichen und dennoch modernen Standort in unserer Unternehmensfamilie zu begrüßen."