Der Umgang mit der Tabaksteuer ist also ein Spagat, der auch mal auf einer Seite weh tun kann. Mannsmanns FDP stellt jetzt selbst den Finanzminister, wird also im kommenden Jahr durch die Tabaksteuer knapp 15 Milliarden Euro einnehmen. Das sei schon ein Batzen, sagt Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Wirtschaftsinstitut (DIW) Berlin: "Das ist die zweitgrößte Verbrauchsteuer nach der Energiesteuer. Das sind immerhin bezogen auf das Sozialprodukt 0,4 Prozent. Das heißt, wenn wir diese Einnahmen nicht hätten, dann wäre das Defizit entsprechend höher und 0,4 Prozent sind ja direkt schon relevant für die schwarze Null und für die Schuldenbremse."

In den vergangenen fünf Jahren hat die Tabaksteuer immer zwischen 14 und 15 Milliarden Euro eingebracht. Der Absatz von Zigaretten hat leicht abgenommen, dafür hat der Absatz von Shisha-Tabak 2020 stark zugenommen. Im langfristigen Trend aber, also auf die vergangenen Jahrzehnte betrachtet, habe die Tabaksteuer an Bedeutung verloren, sagt Bach vom DIW.

Also in Relation, weil die gesamten Steuereinnahmen gewachsen seien, auch das Bruttoinlandsprodukt, aber die Einnahmen aus der Tabaksteuer weitgehend gleich geblieben seien. "Wenn die Einnahmen dann relativ stark zurückgehen, dann ist das auch ein fiskalisches Problem. Dann muss man gegebenenfalls schauen, dass man auf andere sogenannte Sündensteuern übergeht. Also die Sucht ist ja da und die Gesundheitsgefahren auch. Zum Beispiel Zuckerkonsum wird häufig diskutiert, also so eine Zuckersteuer oder Limonadensteuer haben viele Länder."