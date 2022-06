Letztere hat Bundeskanzler Scholz am Dienstag zumindest teilweise ausgeräumt - nach einer auswärtigen Kabinettsberatung der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin im Anschluss an seinen Auftritt beim Tag der Industrie. "Wir sind dabei zu prüfen, welche technischen Möglichkeiten genutzt werden können, zum Beispiel in Lubmin, um dort Flüssiggas anlanden zu können." Die Leitung Nord Stream 1, über die russisches Erdgas durch die Ostsee geliefert wird, endet in Lubmin. Von dort wird das Gas Richtung Westen und Süden weitergeleitet bis nach Tschechien.