Dabei ist die Unterscheidung zwischen Braun- und Steinkohle wichtig. Wir importieren Steinkohle für unsere Steinkohlekraftwerke und die dürfen auch nur Steinkohle verbrennen. In den deutschen Tagebauen wird aber ausschließlich Braunkohle gefördert. Die lässt sich nur schlecht in einem Steinkohlekraftwerk verheizen. Das hat verschiedene Gründe: Braunkohle hat einen niedrigeren Brennwert und die Abgasfilter müssten auch anders abgestimmt sein. Also: Auch wenn beides Kohle heißt, kann man es nur schwer gegeneinander aufwiegen.