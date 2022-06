Angekündigten Tankrabatt in Kupfermünzen abgezählt

So legte ich für 30 Liter den eigentlich mir zustehenden Tankrabatt von 5,10 Euro in 192 Kupfermünzen auf den Aral-Abkassiertresen! Die feine Stückelung, so meine Intension, erleichtert vielleicht die Gewinnaufteilung zwischen Managern und Aktionären.

Chapeau, Ihr Gierigen von Aral & Co., Ihr seid echte Gewinner des Krieges. Wann konnte man das von Deutschen in den letzten 150 Jahren schon sagen? Während Putins Truppen um das Kohlerevier im Donbass kämpfen, gelingt Euch, was nur Wenige schaffen: Kohle raffen ohne Waffen.

An der Aral-Kasse freundlich im Frühstücksbeutel serviert: 5,10 Euro in 2- und 5-Cent-Münzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mineralölwirtschaft macht Extra-Kasse

Dass sich die deutsche Mineralölwirtschaft den Tankrabatt derart dreist selbst einverleibt und die durch den Krieg ohnehin hohen Gewinne noch weiter maximiert, haben einige Experten geahnt. Begriffe wie Fairness, Moral oder käufmännische Ehrbarkeit scheinen in den Hirnen der Öl-Manager längst nicht mehr zu existieren.

Warum gelingt es unserem Nachbarn Polen problemlos einen Tankrabatt an die Kunden weiterzugeben? Selbst die Mafia-geplagten Italiener kriegen das hin. Im Land hinterm Brenner waren Diesel und Benzin immer teurer. Mit dem Rabatt von 25 Cent ist jetzt Italien viel günstiger als Deutschland.