Doch so einfach sei das nicht, sagt Alexander von Gerrsdorf vom Wirtschaftsverband "Fuels und Energie": "Die Preise fahren hier in jede Richtung Achterbahn. Zuletzt ist der Ölpreis gestiegen und der Benzinpreis trotzdem weiter gesunken." Öl sei weltweit genug da. Deswegen sei der Ölpreis schon nicht mehr so hoch wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Allerdings sei nicht genug Benzin und Diesel da, um die Nachfrage zu bedienen.