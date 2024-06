Nach mehr als einem Jahr Verhandlungen gibt es nun einen Tarif-Abschluss für Beschäftigte im Einzelhandel. Die rund 230.000 Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bekommen in mehreren Stufen mehr Geld - insgesamt knapp 13,7 Prozent. Das teilte der Handelsverband Mitteldeutschland am Freitagnachmittag mit.