Tarifkonflikt SRH-Mitarbeiter bekommen mehr Geld

Weiterhin erhöhe SRH die Jahressonderzahlung in diesem und den beiden folgenden Jahren um jeweils 200 Euro. Die Beschäftigten hatten während der Verhandlungen mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeberseite gemacht - in Thüringen zuletzt vor wenigen Tagen in Gera.

Das dortige SRH Wald-Klinikum ist mit rund 2.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Das gilt auch für die Suhler SRH-Klinik, die 1.400 Menschen beschäftigt. In Sachsen-Anhalt betreibt SRH Akutkrankenhäuser in Zeitz und Naumburg im Burgenlandkreis. Die übrigen Kliniken, für die der neue Tarifvertrag gilt, liegen in Baden-Württemberg.