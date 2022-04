Wer über Löhne verhandeln will, muss eine Idee von der Zukunft haben. Wird die Auftragslage besser? Wird das Leben teurer? Welche Lohnsteigerungen sind angemessen? Doch Corona und der Krieg in der Ukraine machen Antworten schwierig.

"In dieser Tarifrunde läuft tatsächlich alles anders, als man das in der Vergangenheit erlebt hat. Rohstoffe und Energiekosten machen es den Unternehmen im Moment extrem schwer. Sie bekommen keine Rohstoffe oder es dauert extrem lange, Ersatzteile zu bekommen. Frachtkosten sind explodiert. Also das ist eine extrem schwierige Ausgangslage."