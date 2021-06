Tarifkonflikt Weitere Warnstreiks im Einzelhandel angekündigt

Im Einzel- und Onlinehandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es am Freitag erneut Warnstreiks geben. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi an, nach dem die zweite Runde der Tarifgespräche ergebnislos geblieben war. Sie nannte ein neues Angebot der Arbeitgeber völlig inakzeptabel.