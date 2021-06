Kunden im mitteldeutschen Einzelhandel müssen sich ab Donnerstag wegen Warnstreiks auf zeitweise geschlossene Läden einstellen. Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago sagte MDR AKTUELL, ein erster Warnstreik sei in Thüringen geplant, am Freitag sollen dann weitere ebenfalls in Thüringen sowie in Sachsen-Anhalt folgen.