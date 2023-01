Bildrechte: dpa

Für die kommenden Wochen kündigte Verdi Protestaktionen an. In welchem Umfang diese notwendig seien, hänge vom Verlauf des zweiten Verhandlungstermins am 22. und 23. Februar ab, so Werneke: "Einzelne Aktionen wird es sicherlich bereits im Vorfeld des zweiten Verhandlungstermins geben."



Auch der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sagte: "Wir werden Begleitmusik starten. Deswegen bitten wir heute schon um Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Stelle Beeinträchtigungen geben wird."