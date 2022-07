CDU-Parteivize Andreas Jung forderte in der "Bild"-Zeitung ein "Kraftpaket für Energiesicherheit und Klimaschutz". Ohne Denkverbote müsse alles hinein, was über den Winter helfe und CO2 spare: "Energiesparpakt, Kernenergie, Biomasse-Hochlauf und befristetes Tempolimit." Erstmals geäußert hatte sich Jung in diese Richtung am Freitag im Deutschlandfunk. Es brauche jedoch eine Initiative der Bundesregierung, appelliert Jung. "Es braucht den Bundeskanzler."